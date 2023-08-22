بعد الزيارة التفقدية لمنصة الحفر فياض: أعمال الحفر في البلوك 9 تبدأ في 24 الحالي

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عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بعد الزيارة التفقدية الى منصة الحفر صباح اليوم في البلوك رقم 9 اجتماعاً تقييمياً في مكتبه في وزارة الطاقة والمياه مع كبار مسؤولي توتال كل من السيد لوران فيفيه كبير مدراء الشرق الاوسط للإستكشاف، والسيد جوليان بوجيه كبير مدراء الاستكشاف والانتاج لمنطقة آسيا، ورومان لامارتينيير المدير العام لتوتال انيرجي في لبنان وتم التباحث بإستكمال الإستعدادات والجدول الزمني المقرر لعملية الحفر التي تبدأ بـــ24 آب الحالي.

وقال الوزير فياض بعد الإجتماع: "بتاريخ 24 آب ستنطلق عملية الحفر وسيكون نهاراً تاريخياً نُعّولٍ عليه وبعد 67 يوم سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر ونأمل أن تكون بادرة خير للبنانيين."

وإن توتال وشركائها ملتزمين كامل الإلتزام بالعمل المهني كما أن التوقعات حتى يومنا هذا إيجابية جداً وقد أعربوا من ناحية ثانية عن إهتمامهم بالبلوكات المحيطة بالبلوك 9 وسيكون هناك تطورات في هذا الإطار سنعلن عندها عندما تترسخّ وتتبلور بشكل أكبر.

ختم فياض:" تحدثنا ايضاً في موضوع الطاقة المتجددة حيث لديهم إهتمام واضح اكان بالنسبة الى مشاريع ال٥ ميغاوات او الاكبر حجما اي ١٠٠ ميغاوات وقد أرسلوا رسائل في هذا الاطار ولدينا عمل في الوزارة وفي الحكومة وعلى المستوى التشريعي للوصول الى خواتيم جيدة ايضاً".