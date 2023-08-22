المرابطون: فلسطين هي قلب الأمة العربية من محيطها إلى خليجها العربي

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أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

إن العملية الفدائية التي نفّذها الفدائيون الفلسطينيون في مستعمرة كريات ٤ في الخليل، تؤكد المؤكد في حقيقتين ثابتتين:

أولاً: إن شعب الجبارين أهلنا الفلسطينيين، استعادوا قدرة المواجهة المباشرة، مع العدو اليهودي، عبر المبادرة المسلحة المنظمة، وعادوا إلى الاشتباك وجهاً لوجه، كفدائيين، مع مجرمي الحرب جنود الاحتلال، وفرضوا معادلة الرعب من الفدائيين ضد العقل الإجرامي اليهودي على كامل التراب الفلسطيني، من الجليل إلى النقب، ومن النهر إلى البحر، وفي قدسنا الشريف.



ثانياً: إن فلسطين هي قلب الأمة العربية من محيطها إلى خليجها العربي، التي تجمّع عناصر القوة للشعب العربي، وتحريرها واجب قومي وعالمي، والقضاء على هذا الكيان اليهودي لا يتم إلا بقوة الإيمان، بالقدرة الذاتية لأهلنا الفلسطينيين في الداخل ومخيمات الشتات، وعلينا نحن القوى الوطنية العربية جميعاً أن نشدّ الرحال إلى فلسطين، ونكون رجال كتائب الفداء العربي، التي تسير إلى تحرير فلسطين كل فلسطين.

عاشت فلسطين حرة عربية، والمجد والخلود لشهدائها الأبرار.