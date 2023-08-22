living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل من تخوف من حدوث تسونامي في لبنان؟

22
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشر الخبير الجيولوجي طوني نمر عبر حسابه على منصة "X" دراسة أعدتها المجلة العلمية الدولية بعنوان “دراسة الفوالق الجيولوجية قبالة شواطىء لبنان: نظرة على الجيولوجيا الزلزالية في شرق البحر المتوسط".

وأوضح نمر اننا "استخدمنا خلال الدراسة بيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد (3D seismic data) عالية الجودة، موجودة لدى هيئة ادارة قطاع البترول اللبنانية، وذلك ضمن اتفاق شراكة بين الجامعة الأميركية في بيروت ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية".

وتابع: "نظهر في الدراسة خريطة مفصّلة لمعالم قاع المنطقة البحرية اللبنانية ونبيّن بالمقاطع السيزمية (seismic sections) أماكن وجود الفوالق البحرية الأساسية، كما نحقّق في حركة ونشاط هذه الفوالق لتحديد وفهم التركيبات الجيولوجية المسببة للزلازل والتسونامي، ونقارن النتائج بالدراسات السابقة".

وأضاف: "تبيّن خريطة الأعماق أن معالم قاع البحر موزعة على طول الهامش القارّي (continental margin)، كما على طول سلسلة اللاذقية البحرية الممتدة تحت المياه بين لبنان وقبرص".

وأكد أن "الفوالق على طول الهامش القارّي هي فوالق محدودة النطاق، لا ترتبط بشكل تواصلي، ولا تشكّل بنية جيولوجية واحدة قادرة على التسبب بتسونامي من مكان قريب من البر اللبناني. لكن بعض تلك الفوالق هي نشطة وقد تسببت عبر التاريخ بارتفاع مستوى بعض المناطق الساحلية اللبنانية نسبة لمستوى البحر".

من ناحية أخرى، أشار إلى أن "فوالق سلسلة اللاذقية البحرية هي أكثر وضوحاً في المقاطع السيزمية، وتصل إلى قاع مياه البحر، وتترابط بشكل تواصلي لتشكّل بنية جيولوجية بارزة تمتد لمئات الكيلومترات تحت المياه".

ولفت نمر الى ان "البيانات الزلزالية المستخدمة في الدراسة لا تظهر وجود ما يسمى ب "فالق جبل لبنان" الذي تم اقترحه في دراسات سابقة كبنية جيولوجية رئيسية قبالة الساحل اللبناني، وبالتالي فإن وجود هذا الفالق ليس مؤكداً وهو على الأرجح فالق نظري أكثر ممّا هو واقعي".

وختم: "بالمقابل، تبيّن الدراسة أن سلسلة اللاذقية البحرية، بخاصيتها البارزة في قاع البحر، هي أكثر التركيبات الجيولوجية نشاطاً قبالة الساحل اللبناني، ويرجّح أن تكون مصدر زلزال 9 تموز 551 ميلادي بقوة 7.2 درجات والذي تبعه تسونامي على طول الشواطئ اللبنانية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   