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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في النبطية باشراف رئيس المصلحة محمد بيطار وحضوره، بجولات تفتيشية بمؤازرة عناصر من أمن الدولة - المديرية الإقليمية في النبطية، في مدينة النبطية وبلدات كفردجال وكفررمان وحبوش وعربصاليم في محطات المحروقات للتأكد من وجود الأختام وسلامة الكيل ورصرصة البعض منها وايضا في الافران والملاحم ومطابخ المنتجعات والمسابح السياحية للكشف على المواد الأولية والتأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة التحضير والتخزين والتبريد وإعلان الأسعار والأوزان وفواتير الشراء.



إذ تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب ملحمة، وتوجيه تنبيهات وإنذارات خطية بضرورة الإلتزام بالقوانين والقرارات الصادرة عن الوزارة.