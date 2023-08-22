living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حقل مصرف لبنان كان اغنى من حقل قانا".. السيد: “تذكّروها…”!

22
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرد النائب جميل السيد عبر منصة “إكس”، قائلاً: “انطلاق منصة الحفر اليوم في حقل قانا!! في افضل التوقعات انه اذا تبين انّ في حقل قانا كميات من الغاز والنفط، فإن لبنان سيستفيد سنوياً من ارباح صافية بقيمة ملياريْ دولار… في حقل مصرف لبنان، كان عندنا ودائع قيمتها 120 مليار دولار بالدولار وأخرى بالليرة اللبنانية تساوي 60 مليار دولار، بقي منها اليوم 7.5 ملياردولار ، فيما بلغ النهب والخسائر 72 مليار دولار، اي ما يساوي تجميع 36 سنة من ارباح حقل قانا!!! بإختصار، حقل مصرف لبنان كان اغنى من حقل قانا، والذين أفلسوا المصرف واموال المودعين معروفون وكذلك الارقام والاسماء والزوجات والاولاد والاحفاد والعشيرة، ولا احد ينوي التحقيق والمحاسبة لأن الكل تقريباً غاطسون، فما الذي سيمنعهم اليوم من الشفط من النفط؟! ويا ليته يبقى تحت البحر للأجيال القادمة طالما أنّ من نهبوا خيرات البَرّ لن يقصِّروا في خيرات البحر!! تذكّروها…”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   