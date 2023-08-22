"حقل مصرف لبنان كان اغنى من حقل قانا".. السيد: “تذكّروها…”!

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غرد النائب جميل السيد عبر منصة “إكس”، قائلاً: “انطلاق منصة الحفر اليوم في حقل قانا!! في افضل التوقعات انه اذا تبين انّ في حقل قانا كميات من الغاز والنفط، فإن لبنان سيستفيد سنوياً من ارباح صافية بقيمة ملياريْ دولار… في حقل مصرف لبنان، كان عندنا ودائع قيمتها 120 مليار دولار بالدولار وأخرى بالليرة اللبنانية تساوي 60 مليار دولار، بقي منها اليوم 7.5 ملياردولار ، فيما بلغ النهب والخسائر 72 مليار دولار، اي ما يساوي تجميع 36 سنة من ارباح حقل قانا!!! بإختصار، حقل مصرف لبنان كان اغنى من حقل قانا، والذين أفلسوا المصرف واموال المودعين معروفون وكذلك الارقام والاسماء والزوجات والاولاد والاحفاد والعشيرة، ولا احد ينوي التحقيق والمحاسبة لأن الكل تقريباً غاطسون، فما الذي سيمنعهم اليوم من الشفط من النفط؟! ويا ليته يبقى تحت البحر للأجيال القادمة طالما أنّ من نهبوا خيرات البَرّ لن يقصِّروا في خيرات البحر!! تذكّروها…”.