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“توتال إنيرجيز”: اطلاق أنشطة الإستكشاف في الرّقعة رقم 9

22
AUGUST
2023
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اعلنت شركة “توتال إنيرجيز” وشريكيها إيني وقطر للطاقة في بيان، “اطلاق اليوم أنشطة الإستكشاف في الرّقعة رقم 9 في لبنان من خلال زيارة إلى منصة الحفر Transocean Barents بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، يرافقهم وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حميه، وممثلون عن هيئة إدارة قطاع البترول”.

وقالت الشركة: “تتمركز منصّة الحفر منذ 16 آب في الرّقعة رقم 9 على بعد حوالى 120 كم من بيروت. وخلال الزيارة  تم عرض الاستعدادات اللازمة لحفر البئر الاستكشافيّة الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة”.

وقال المدير العام لتوتال إنيرجيز إي بي لبنان رومان دو لامارتينيير: “بعد الترسيم السلمي للحدود البحريّة، إلتزمت توتال إنيرجيز مع شريكيها إيني وقطر للطاقة بحفر بئر إستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 في أقرب وقت ممكن في العام 2023. ويسعدنا أن نعلن أن عمليّات الحفر ستبدأ خلال أيام قليلة، بفضل إلتزام فرق توتال إنيرجيز ودعم السلطات اللبنانيّة وشريكينا. إن البئر الاستكشافيّة ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونيّة وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة”.

واشار البيان الى ان “شركة توتال إنيرجيز هي المشغّل للرّقعة رقم 9 في المياه اللبنانيّة مع حصّة 35%، إلى جانب شريكيها إيني (35%) وقطر للطاقة (30%)”.

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