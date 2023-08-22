توضيحٌ من "المالية"

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية بيان جاء فيه: "حيال ما يتم تداوله بشأن تأمين كلفة نقل طبيبة لبنانية تعرضت لحادث في سيريلنكا، إلى لبنان على متن طائرة طبية؛ بسبب ما تستدعيه حالتها".



وأضاف البيان، "يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يوضح، أن لا علم للوزارة ولا لوزير المالية بهذه الحادثة، ولم يتصل بهما أحد، أو يراجعهما بإمكانية تأمين مساعدة من الدولة لتمويل كلفة النقل هذه، علماً أن الجميع يعلم أن عملية التمويل تحتاج إلى قرار وإجراءات من السلطات المختصة وهذا لم يحصل".



وختم: "أما وفي حال حصل وطرأ أي جديد، فإن الوزارة ستكون ملتزمة بما يتم إقراره، لذا اقتضى التوضيح".