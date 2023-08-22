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"تحت جنح الظلام"... العثور على جثة في صيدا!

22
AUGUST
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه، "فجر تاريخ 23-07-2023، عُثِرَ على جثّة المواطن (م. ش. من مواليد عام 1999، لبناني) على أوتوستراد الشماع في صيدا، وتبيّن بعد المتابعة أنَّ سيارة رباعية الدّفع نوع "BMWx5" لون فضّي صدمته ما أدَّى إلى وفاته على الفور، ولاذ السَّائق بالفرار إلى جهةٍ مجهولة".

وأضاف، "على الفور، باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي تحريّاتها المكثّفة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات تمّ الاشتباه بالمدعو: - ق. ب. (من مواليد عام1997، لبناني) وتمّ التّأكّد من أنَّه كان يسهر في المحلّة ذاتها ليلة حصول الحادث".

وتابع، "على إثر ذلك، قامت دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي بمداهمة منزله في مدينة صيدا، وأوقفته". 

وأشار إلى أنّ "بالتّحقيق معه، وبعد مواجهته بالأدلّة التي تُثبِت تورّطه بالحادث، اعترف أنّه صدم الضّحية بسيارته ومن ثمّ لاذ بالفرار".

وختم البيان، "أودع الموقوف مخفر حارة صيدا لإجراء المقتضى القانوني بحقّه عملاً بإشارة القضاء المختص".

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