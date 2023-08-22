طبيبة تتعرّض لحادث في سيريلنكا.. وهّاب لوزير المال: يبدو أن ليس لديه أولاد ليعرف قيمة الولد!

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس وقال: "طبيبة لا يتجاوز عمرها الثلاثين عاماً تعرضت لحادث في سيريلنكا مع شقيقها الطبيب وحالتها تستدعي نقلها بطائرة طبية إلى لبنان. منذ يومين نحاول مع الهيئة العليا للإغاثة لم نصل الى نتيجة لأن وزير المالية غير متجاوب ويبدو أنه يصرف أموال فقط لميليشيات النهب في لبنان."

وأكمل:" لقد أمن أهل الطبيبة خمسون ألف دولار من إيجار الطائرة وبقي مبلغ سبعين ألفاً لتأمين النقل. ووزير المال يبدو بأن ليس لديه أولاد ليعرف قيمة الولد. أدعو الرئيس ميقاتي لحل الموضوع بالسرعة المطلوبة وإلا سنحمل الجميع المسؤولية في حال عدم إتمام العملية"