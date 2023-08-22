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مديرية التعليم المهني «تسمسر» لدكانة جامعية!

22
AUGUST
2023
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فاتن الحاج-

إعلان المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أخيراً، عن حسومات استثنائية على الأقساط السنوية تقدّمها جامعة MUBS لطلاب التعليم المهني مثير للريبة، لجهة أن تتحول إدارة رسمية إلى «سمسار» يؤمّن «زبائن» لجامعة خاصة لديها فروع جغرافية غير مرخّصة.

فقد جاء في تعميم للمديرة العامة هنادي بري رقم 36 /2023 أن الجامعة تقدم دعماً لطلاب التعليم المهني الناجحين في الامتحانات الرسمية لشهادتَي البكالوريا الفنية والامتياز الفني في اختصاصات التمريض والصحة العامة والعلوم البصرية والتغذية وعلوم الكمبيوتر والتصميم الغرافيكي والداخلي والإدارة بكل اختصاصاتها، والتربية بكل اختصاصاتها والعمل الاجتماعي. وطلبت بري نشر الإعلان على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للتعليم المهني. أما الحسومات التي سُميت «استثنائية» فتصل إلى 40%، وهو رقم ضئيل نسبياً إذا ما قورن بالحسومات التي تغري بها عادة دكاكين التعليم العالي الطلاب وتتجاوز أحياناً 70%.

التعميم عبارة عن إعلان تجاري بحت يسوّق لجامعة مخالفة للقوانين، ما يطرح علامات استفهام عن وجود صفقة ما. كما أنه يروّج لفروع مخالفة لا تزال تصرّ على تسجيل الطلاب، رغم إنذارات مجلس التعليم العالي لهذه الجامعة وغيرها لتسوية أوضاعها واستكمال الشروط القانونية للحصول على ترخيص أو «مباشرة تدريس» من اللجنة الفنية في المجلس.
الترويج للقطاع الخاص ليس سابقة في مديرية التعليم المهني، إذ سبق أن أعلنت بري، في أيار الماضي، على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية أيضاً، أن معهد CIS الخاص سيقدم دورات تقوية للامتحانات الرسمية مجانية لطلاب المعاهد والمدارس الفنية الرسمية. علماً أن القسم الأكبر من فروع المعهد غير مرخّص، وحاصل فقط على موافقات استثنائية من وزير التربية في انتظار إتمام المستندات.

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