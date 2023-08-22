خلاف على «الحج والعمرة»!

A + A -

يزداد الخلاف بين الأمانة العامّة لمجلس الوزراء وهيئة رعاية شؤون الحج والعمرة التابعة لها بعد ضبط مخالفات في الخيمة المخصّصة للبنانيين خلال موسم الحج الأخير، وتوجيه الهيئة إنذاراً إلى الشركة اللبنانية – السعودية للحج والعمرة. ويتردّد أنّ اقتراحاً قُدّم بعزل أحد إداريي الهيئة، غير أن الأمر يبدو صعب التحقق بسبب العلاقات التي تربطه مع المخابرات السعودية. علماً أن هناك استياء سعودياً من أداء «الهيئة» خلال السنوات الماضية، وسعياً إلى إلغاء دورها عبر إقامة مكتب مباشر بين السفارة السعودية والراغبين في تقديم طلبات الحج والعمرة من دون الحاجة إلى مرورهم عبر الهيئة.