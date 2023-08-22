رياض سلامة “يختفي” في لبنان ويحمي حياته بوثائق هربها إلى الخارج!

A + A -

كشف مصدر قانوني مطلع على ملفات حاكم “مصرف لبنان” السابق، رياض سلامة، لـ”الشرق الأوسط”، عن أنَّه “سجّل مقاطع فيديو عزَّزها بوثائق خطيّة، يفنّد فيها العمليات النقدية في (مصرف لبنان)، وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف؛ بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع”.

ووصف المصدر ما أقدم عليه سلامة بـ”القرار الذكي جداً الذي يحميه من التصفية الجسدية”، لافتاً إلى أنَّ “المعطيات تشير إلى أنَّ المعلومات ستُنشر (أونلاين) في حال تعرّض سلامة لأي مكروه”.

في هذا الوقت؛ تتَّجه الأنظار إلى جلسة استجواب سلامة المحددة يوم الثلاثاء المقبل. وأكَّد مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط” أنَّ الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً عن مذكرة جلب سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيّب للمرة الثانية على التوالي بعد أن امتنع عن المثول في 2 آب الحالي.

وأضاف المصدر: “تبيّن أنَّ الدورية الأمنية التي كلّفت مهمة تبليغه لم تعثر عليه في منزله الكائن بمنطقة الرابية (جبل لبنان)”. وأشار المصدر إلى أنَّ “المذكرة الجديدة حددت إقامة سلامة في 3 منازل يملكها في الرابية وجونيه والصفرا (جبل لبنان)”؛ لكنّ “ذلك لا يعني حتمية وجوده وتبليغه شخصياً”.