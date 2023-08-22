عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 آب 2023

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الأخبار: الكهرباء... مسار الخصخصة لم يتوقّف

وقائع مراسلات تكشف خفّة رئاسة الحكومة في التعامل مع ملف الفيول: ميقاتي غير مهتمّ لمصير الكهرباء



«الرأس (الإسرائيلي) لا يستوعب»: الخليل أيضاً... على خطّ الاشتباك





النهار: الاشتباك الكهربائي مستمر وملايين الفيول عالقة



الجمهورية: بديل حوار لودريان... فوضى وفلتان

هل يحوم شبح داعش من جديد؟

نداء الوطن: شهود الكحالة سيدلون بإفاداتهم وتحقيق عين إبل في يد فرع المعلومات

قائد الجيش يقرع ناقوس الخطر: قد لا يكون هناك وقود للدوريات

الديار: قطر تحاول إجهاض حوار الحزب والتيار... وباريس تعوّل على نجاحه؟

المعارضة ترفع مُستوى «اللعب بالنار»... فشل تحريض الجيش على المقاومة!

مُفاوضات صعبة حول تعديلات التمديد «لليونيفيل»... والكهرباء «مكانك راوح»

اللواء: هبوط رئاسي علی المنصَّة اليوم.. وانقضاض عوني على مهمَّة لودريان

الرواتب تتقدّم على الكهرباء.. وعويدات لملاحقة سلامة.. واليرزة تتجاوز حادثة الكحالة

البناء: «إسرائيل اليوم» تبشر بسيناريو انهيار وتفكك الكيان أمام حزب الله في حرب مقبلة حتما بري وميقاتي اليوم لإعلان بدء التنقيب عن النفط والغاز من سفينة توتال في البلوك 9 تفاهمات الكهرباء: تسهيل استعمال حساب المؤسسة بالليرة وتسريع روزنامة التوازن



?l'orient le jour: Dialogue CPL-Hezbollah : qu’en pense la base aouniste