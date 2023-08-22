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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 22 آب 2023

22
AUGUST
2023
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الأخبار: الكهرباء... مسار الخصخصة لم يتوقّف

وقائع مراسلات تكشف خفّة رئاسة الحكومة في التعامل مع ملف الفيول: ميقاتي غير مهتمّ لمصير الكهرباء

«الرأس (الإسرائيلي) لا يستوعب»: الخليل أيضاً... على خطّ الاشتباك

 

 

 

النهار: الاشتباك الكهربائي مستمر وملايين الفيول عالقة

 

 

 


الجمهورية: بديل حوار لودريان... فوضى وفلتان
هل يحوم شبح داعش من جديد؟

 

 

 

 

نداء الوطن: شهود الكحالة سيدلون بإفاداتهم وتحقيق عين إبل في يد فرع المعلومات
قائد الجيش يقرع ناقوس الخطر: قد لا يكون هناك وقود للدوريات

 

 

 

الديار: قطر تحاول إجهاض حوار الحزب والتيار... وباريس تعوّل على نجاحه؟
المعارضة ترفع مُستوى «اللعب بالنار»... فشل تحريض الجيش على المقاومة!
مُفاوضات صعبة حول تعديلات التمديد «لليونيفيل»... والكهرباء «مكانك راوح»

 

 

 

اللواء: هبوط رئاسي علی المنصَّة اليوم.. وانقضاض عوني على مهمَّة لودريان
الرواتب تتقدّم على الكهرباء.. وعويدات لملاحقة سلامة.. واليرزة تتجاوز حادثة الكحالة

 

 

 

البناء: «إسرائيل اليوم» تبشر بسيناريو انهيار وتفكك الكيان أمام حزب الله في حرب مقبلة حتما بري وميقاتي اليوم لإعلان بدء التنقيب عن النفط والغاز من سفينة توتال في البلوك 9 تفاهمات الكهرباء: تسهيل استعمال حساب المؤسسة بالليرة وتسريع روزنامة التوازن

 

 

 


?l'orient le jour: Dialogue CPL-Hezbollah : qu’en pense la base aouniste 

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