living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرحات: لا انتخابات رئاسيّة في المدى المنظور... الحفاظ على المسيحيين لا يتمّ من خلال أجواء الديماغوجيا الطائفية

22
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: فادي عيد-

يرى وزير المهجرين الأسبق الدكتور عبد الله فرحات، أنه من الضروري إعلان حالة طوارىء مسيحية من أجل العمل على وقف النزف المسيحي من خلال الهجرة الى الخارج، مشيراً إلى أن أصحاب الرأي على المستوى المسيحي، قد أسّسوا على مدى السنوات الماضية نوعاً من الاستياء الشعبي، وقد تمثل في الانتخابات النيابة الأخيرة من خلال القول إن نصف المسيحيين صوّتوا، وبالتالي، فإن إبقاء المسيحيين في حالة انقسام سيزيد إحباطهم لأن مصلحتهم في الاعتدال المطلق، والبحث عن طرق تثبيت المسيحيين بأرضهم اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً.


ويؤكد فرحات لـ "الديار" أن المحافظة على المسيحيين لا تتمّ من خلال أجواء الديماغوجيا الطائفية والمذهبية، فالمسيحيون بحاجة إلى بنية تحتية قوية توقف النزف والهجرة إلى الخارج، مشيراً إلى أنه "ما من مرجعية اليوم سياسية أو حزبية، تبحث في كيفية تثبيت المسيحيين وإبقائهم في أرضهم، بل على العكس، فإن المسؤولين يعملون على ترك المسيحيين بأجواء الشعبوية، وهو ما يدفعهم نحو اليأس والهجرة".


وبالتالي، فالمطلوب اليوم، وفق فرحات هو "وضع خطة اقتصادية ـ معيشية ـ اجتماعية ـ إسكانية ـ تعليمية وتثقيفية، تستطيع أن تحافظ على الوجود المسيحي في لبنان، والذي بات يشكل آخر معقل للمسيحيين في الشرق الأوسط".

 

وعن قدرة القيادات الحالية على القيام بهذا الدور؟ يقول فرحات انه يجب أن يكون شغلها الشاغل، ولا يجوز أن نبقى في حالة صراع سياسي بين أكبر حزبين مسيحيين، وفي حالة خطاب مذهبي ديماغوجي لا يؤدي في النهاية إلا إلى هجرة المسيحيين.

 

وعما إذا كان الوضع المسيحي وموازين القوى الحالية تسمح بإدخال تعديلات على دستور الطائف، يرى أن "أي تعديل بالطائف اليوم، يعني الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي جديد وعقد اجتماعي جديد، بينما الظروف الحالية في ظل الواقع الاقتصادي المتردّي وحالة الهجرة الدائمة والتعب المعنوي عند الشعب اللبناني، لا تسمح بمؤتمر تأسيسي وتعديل دستوري، لأننا سنكون نبحث في جنس الملائكة بينما النزف والفقر والإنهيار ومعاناة المواطنين بسبب غياب الرعاية الصحية، هو بحث عن جنس الملائكة، هو غير مجدٍ لأن السياسيين لا يتطلّعون الى ما يحصل على الأرض، وهمهم الوحيد هو النفوذ وتقاسم السلطة، فهل هذا هو الوقت المناسب لتعديل الطائف؟"

 

ويشدّد على أنه "من المؤمنين أن المسيحيين متجذّرين في لبنان، ولكن هذا الأمر يقتضي رعاية واهتماماً، وأن يكون في أول سلم الأولويات، وللأسف قياداتنا الحالية غير مهتمة بل تأخذنا نحو صراع سياسي ليس وقته، لأنه يجب أن يكون الواقع الديمغرافي، موضع اهتمام ويجب إعلان حالة طوارىء إجتماعية".

 

وحول الإستحقاق الرئاسي ومواصفات الرئيس، يوضح فرحات، أن "دور الرئيس هو حكم وحارس المؤسّسات ولكنه ليس من يرسم سياسة الدولة العامة، وهذا يقتضي اتفاقاً بين القوى السياسية أي بين الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة، وفق رؤيا موحّدة دون صراعات صغيرة تُخرج لبنان من هذا المازق، ولكن ما من انتخابات رئاسية في المدى المنظور، لأن ما من حوار بين القوى الإقليمية والدولية، كما أنه في الداخل، التواصل مقطوع".

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   