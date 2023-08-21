نشاط مشترك لهيئتيّ التيار الوطني الحر في مونتريال وأوتاوا بمشاركة النائب درغام

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نظمت هيئتا مونتريال وأتاوا في التيار الوطني الحر في كندا، نشاطا رياضيا في أحضان الطبيعة، تميز بالحضور الكثيف للمحازبين والمناصرين وعائلاتهم .

حضر اللقاء النائب أسعد درغام ممثلا رئيس الحزب المهندس جبران باسيل ، المنسق العام المهندس جهاد داود ، منسق مونتريال طوني مناسا ، منسق اوتاوا طوني عون ، وعدد من مسؤولي اللجان والهيئة التنفيذية في كل من اوتاوا ومونتريال .

وألقى درغام كلمة شدد فيها على ثوابت التيار الأساسية وأهمية التدقيق الجنائي ومحاسبة من نهب جنى عمر اللبنانيين.

وأثنى درغام على الجو العائلي المميز وضرورة المحافظة على الروابط والأواصر العائلية.

وتخلل اللقاء العديد من الأنشطة والالعاب الرياضية، وفي نهاية اليوم الطويل تم توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين.