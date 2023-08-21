حسن خليل: ماذا لو اعتكف ميقاتي؟ سيكون يوم السعد!

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كتب الخبير الإقتصادي والناشط السياسي حسن خليل: "ماذا لو نفذ ميقاتي تهديده بالاعتكاف؟ وتضامنت معه حكومته..

وماذا لو تضامن معه حليفه الرئيس بري، وهدد بتوقف المجلس النيابي عن التشريع، وتضامن معه النواب... (انسوا المراقبة والمحاسبة)".

وأضاف: "ماذا يحصل؟

ماذا يحصل لو صمت الصمت؟

هل ستصدر اصوات؟

ماذا يحصل لو اغلق او فتح الاعمى عيناه؟

هل سيرى افضل؟

وماذا يحصل لو..

هللويا.."

وتابع خليل: "لا. نرجوكم ابقوا معنا. ماذا نفعل بدونكم؟

سنحرم من المياه والكهرباء. وستفلس المصارف، والضمان..

لا تتركونا رجاء.. سيتلوث البحر والنهر، وستسيطر العصابات على الاملاك البحرية والنهرية.. وستسرق اراضي المشاع..

ستتعطل الدولة، ولن يذهب الموظفين الى مكاتبهم..

نرجوكم لا تتركونا..

ستعم الفوضى..

حياتنا ستكون جحيم بدونكم.

بوجودكم ذقنا طعم الجنة قبل الوفاة..

بحكمتكم نشعر بالاطمئنان على مستقبلنا، ومستقبل اولادنا..

طبعا نستهزئ..

وأوضح خليل: "سيكون يوم السعد، يوم تختفي حكومتكم ومعها مجلسكم..

هل تعلمون ما هي أدعية الناس لله؟

اعتكفوا ما شئتم..

الناس لا تريد اعتكافكم..

الناس تريد رحيلكم..

خروجكم من حياتهم..

ان لا يسمعوا اسماء العديدين ممن زهقوا منهم..

"متى استعبدتم الناس، "وقد ولدتهم امهاتهم احرارا".

ان اعتكفتم، او رحلتم تكون الفرصة للبدء بتاسيس بنيان دولة جديدة بدون ازلامكم، تحترم المواطن.. ويحترمها..".

وختم: "فلترحل حكومتكم ومجلسكم.. ونبني بلدنا..

بعدها قد يكون عندكم بعض الوقت للاستغفار.. لمن منكم يخاف الله.."