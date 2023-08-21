"مجموعة أبوغزاله" كرمت الفائزين بجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي

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كرمت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية المعلمين والمرشدين التربويين الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي للعام 2023.

وأشار بيان للمجموعة، الى أن "التكريم جاء خلال اللقاء السنوي الذي عقدته جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي مع المتميزين، بحضور كل من الدكتور طلال أبو غزالة والمدير التنفيذي لجمعية الجائزة لبنى طوقان. وجاء هذا التقدير بهدف نشر التطور المعرفي ودعم عملية التحول الرقمي في قطاع التعليم، ونشر ثقافة هذا التحول بين المعلمين وأولياء الأمور والطلبة".

أبوعزالة

ولفت رئيس المجموعة الدكتور أبوغزاله إلى أن "التحول الرقمي يلاقي اهتماما بالغا من القيادة الهاشمية، الأمر الذي يؤكد سعيها الدؤوب ليكون الأردن في مصاف الدول المتقدمة، خاصة في الوقت الحالي الذي أصبح فيه معيار تطور الدول يقاس بنسبة التحول الرقمي فيها".

وعبر عن اعتزازه بـ"التعاون مع الجمعية، والدور الذي تقوم به في نشر ثقافة التميز وتسليط الضوء على التربويين وإنجازاتهم في تحسين البيئة التربوية للطلاب"، مؤكدا سعيه إلى "دعم التميز التعليمي انطلاقا من واجبه الوطني، وكجزء من حملته العالمية التي يقودها للتحول الرقمي في مختلف المجالات وخاصة قطاع التعليم، لتخريج طلبة منتجين للبرمجة التفاعلية المسماة بالذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن "هذا التقدير بمنح أجهزة كمبيوتر محمولة، يأتي لهدفين، الأول أن يصبح المعلمون مبادرين في التحول الرقمي قبل الطلبة، وثانيا تحقيق أهداف شركة طلال أبوغزاله للتقنية التي تأسست من أجلها وهي نشر أدوات المعرفة".

طوقان

من جانبها، شددت طوقان إلى "أهمية توافر الأدوات التكنولوجية لدى كل تربوي، لمساندتهم في تطوير مهاراتهم وأعمالهم، فهي جزء لا يتجزأ من مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي العالمي السريع، خاصة أن أحد معايير التقدم لجوائز التميز التربوي يؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية التعلمية".

وأوضحت أن "معيار التعلم والرقمنة ومعيار توظيف تكنولوجيا التعليم والمعلومات، يهدفان إلى بيان دور المعلم والمرشد التربوي في تعزيز التعلم الرقمي ومواكبة مستجدات التكنولوجيا وأدواتها وتوجيه طلبتهم والمعنيين لاستخدام الأدوات والمصادر الرقمية.

وأعرب الفائزون بالجائزة، عن اعتزازهم بهذا "التقدير من شركة أردنية ريادية متخصصة في تصميم وإنتاج الأدوات الرقمية، تنافس في مجالها الصناعات العالمية".