living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبي نصر في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، الشعب غارقٌ في مستنقع موتٍ بطيء

21
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

صدر عن النائب السابق نعمة الله أبي نصر البيان التالي:

في الذكرى عبرة...
بعد أيام تحلّ علينا ذكرى الأول من أيلول، ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، والشعب غارقٌ في مستنقع موتٍ بطيء: لا دواء، لا ماء، لا كهرباء، مسروقةٌأمواله، منهوبة بلاده، مشتّتةٌ عائلاته،حكامه في غيبوبة،فعمّ اليأس والهجرة، لكنّنا نرى أنّ اللبنانيين عامةً والموارنة خاصةً الذين تكاثرت عليهم الضغوط والمكائد من الداخل والخارج بهدف زعزعة الثقة بالنفس وبالمستقبل؛ ما زالوا يختزنون من الطاقات والكفاءات، ما يُمكنّهم من تجاوز هذه الأيام الرديئة بفعل إيمانهم وإرادتهم ووحدتهم.
فكرة إعلان دولة لبنان الكبير لم تكن وليدة ساعتها، بل كانت بجهود جميع الطوائف مسلمين ومسيحيين، وفي مقدّمهم البطريرك الماروني الياس الحويك الذي بعد طلب ضمّ الولايات العثمانية الأربعة،راهن أمام اللبنانيين والعالم على أنّه يمكن للديانتين،للإرادتين،الإسلامية والمسيحية،أن تؤسّسا معاً لدولـة واحدة موحّدة أرضاً وشعباً ومؤسسات، ذات سيادة وعيش واحد فيكون لبنان قـدوة للعالم، مثلاً ومثالاًيُحتذى به، لا دولتين وديانتين تتناحران كمرتع لصراع الحضارات والأديان والمذاهب.
نحن نرى أنَّه لا بُدّ منأن يكون يوم الأول من أيلول من كل سنة، عيداً وطنياً لدولة لبنان الكبير، أو أقله، يوم ذُكرى وتذكير بهذا الحدث التاريخي العظيم الذي هو في صلب كيان لبنانودستوره؛
وهذا يذكّرني بإقتراح القانون الذي سبق وتقدّمت به من مجلس النواب بتاريخ 23/8/2017 سجل تحت رقم 95/2017، حيث أحيل إلى لجنة الإدارة والعدل وما زال.
في الذكرى عبرة، وفي العبرة حياةٌ متجدّدةٌ للأوطان التي تتعّظ من الفواجع التي حلّت بها.

جونيه، في 21/8/2023 مكتب النائب السابق نعمة الله أبي نصر

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   