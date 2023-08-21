المرصد الاوروبي: الم يحن الوقت ليعيد القضاء النظر في قراره ضد القاضية عون بعد اصدار العقوبات على سلامة‎

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أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى أنه بعد انضمام المدعي العام الاميركي الى التحقيقات في قضية الاختلاس وتبييض الاموال المتهم بها رياض سلامة آن الاوان لأن يتحرّك القضاء اللبناني في هذه القضية ويصدر حكمه خصوصا وأن المعلومات تشير الى أن لائحة العقوبات ستتوسع لتطال مصرفيين وقضاة.

وتطرق المرصد الى ما أوردته إحدى الصحف الأجنبية التي ذكرت أن "هناك قاضية تم شطبها وطردها لدى محاولتها التحقيق مع سلامة ومع مسؤولين اخرين"، واعتبر المرصد أن قرار العقوبات الاميركية بحق سلامة أنصف القاضية غادة عون التي دفعت ثمن فتحها لتلك المعركة في حينها في وقت كان الجميع يتكتل لحماية سلامة، والسؤال الذي يطرح نفسه الان: بعد كل التطورات في هذا الملف الم يحن الوقت ليستعيد القضاء اللبناني هيبته فيتراجع عن "القرار" الجائر بشطب القاضية عون ويعاقب سلامة؟