إدغار طرابلسي يرفع الصوت: الشذوذ يناقض نظام الخلق وكلمة باسيل في هنغاريا حسمت التمسك بالعائلة

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شدَّد النائب القسيس إدغار طرابلسي على ضرورة التنبه لظاهرة الشذوذ الجنسي، لافتاً إلى خطورة التمويل الأجنبي لهذه الظاهرة، وإلى استخدام القوة الناعمة في هذا الإطار مثل السينما ومنصات التواصل الإجتماعي ك"اليوتيوب" وغيرها"، داعياً العائلات إلى متابعة أولادهم. واعتبر أن هناك اضطهاداً عكسياً لمن يتمسك بخياره في رفض الشذوذ.

وفي حديث للotv أكد طرابلسي أهمية حديث رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل في هنغاريا الذي حسم ضرورة التصدي لتفكيك العائلة وأهمية المحافظة على القيم، متوجهاً لرؤساء الأحزاب المسيحية طالباً منهم التدخل لضبط المتحمسين داخل أحزابهم لهذه الظاهرة، ومشيراً إلى أن مؤيدي هذه الأحزاب هم أصلاً ملتزمون تعاليم الكنائس المسيحية. وقال متوجهاً للنائب سامي الجميل: "أنت وريث حزب الكتائب وبيار الجميل ولا يمكن أن يكون هناك وطن من دون عائلة"، مضيفاً في إطار النقاش مع رئيس القوات اللبنانية: "لا أمن للمجتمع المسيحي من دون الأخلاق". كذلك ذكّر "الأحرار" بمجموعات "النمور" وما عكسته من مقاومة في سبيل الوطن ولبنان.

ولفت طرابلسي إلى ضرورة عدم تجزئة كلام البابا فرنسيس واستغلاله لجهة أنَّ "الله يحب الجميع ويريد توبتهم"، مؤكداً تناقض الشذوذ مع نظام الخلق. وأوضح أن هناك في بلاد الغرب من يتكلم مثل الوزير مرتضى وأكثر لجهة معارضة هذه الإتجاهات.