بعد لقائه طوني فرنجية... هل خرج كميل شمعون من غطاء "القوات"؟

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لفت الخبر الذي تم تداوله عن خروج النائب كميل شمعون من تكتل "الجمهورية القوية" وانسحابه منها، لكن رئيس حزب الوطنيين الأحرار سرعان ما نفى هذا الخبر.

وقد صدر عن امانة الاعلام في حزب الوطنيين الاحرار البيان التالي: "ورد في بعض وسائل الاعلام ان رئيس الحزب النائب كميل شمعون اتخذ قراره بالخروج من تكتل" الجمهورية القوية". يهم امانة الاعلام ان تنفي ما ورد في هذا الخبر، موضحةً ان النائب شمعون ما زال يُشكلُ جزءاً من هذا التكتل".

هذا وتشير المعلومات إلى أن حركة شمعون هي قيد متابعة من قبل أوساط محلية وإقليمية، خاصة وأنه يترشح في دائرة متنوعة ومتداخلة، ولحزب الله تأثير محوري فيها.