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الشيخ ياسر عودي يستأنف قرار عزله

21
AUGUST
2023
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صدر عن الدائرة الاعلامية في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام البيان التالي:

تقدَّم سماحة الشيخ ياسر عودي بواسطة وكيليه القانونيين المحاميين حسن بزي ونجيب فرحات، من الدائرة القانونية في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام، بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ أمام مجلس شورى الدولة طعناً بالقرار رقم إد 1/ 2023 تاريخ 16/ 8/ 2023 الصادر عن إدارة التبليغ الديني في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، وقد سُجِّل الطعن برقم أساس 25426/ 2023 تاريخ 21/8/2023.
ومن المتوقَّع إبلاغ المراجعة الى سماحة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالإنابة الإمام الشيخ علي الخطيب ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وإن الدائرة في صدد اتخاذ إجراءات أخرى حول نفس الموضوع سيتم الاعلان عنها في حين.

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