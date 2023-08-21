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الحرارة فوق معدلاتها الموسمية في لبنان... وتحذير!

21
AUGUST
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة معتدلة على الساحل.

وجاء في النشرة: الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تلامس معدلاتها الموسمية عل الساحل والتلال، بينما تبقى فوق معدلاتها الموسمية على المرتفعات التي تعلو عن الـ 1200 متر وفي الداخل بحدود الـ 5 درجات. تعود نسبة الرطوبة الى الإرتفاع على الساحل بدءا من يوم الأربعاء حيث تكون العنصر المعزز للشعور بالحر.

تحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.


الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة معتدلة نسبيا تخفف الإحساس بالحر، بينما تنخفض الحرارة بشكل طفيف على الجبال المتوسطة وفي الداخل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 5 درجات.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة معتدلة على الساحل.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 6 درجات، بينما تستقر على الساحل مع ارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة مما يزيد الشعور بالحر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل بحدود معدلاتها الموسمية، وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة نسبيا العنصر المعزز لزيادة الشعور بالحر، وعلى الرغم من الإنخفاض الطفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل تبقى فوق معدلاتها بحدود الـ 5درجات.

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