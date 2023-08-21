شكراً لمن أضاء شمعة السياحة في طرابلس... (طوني ماروني)

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المهرجانات هذا الصيف تعم كل أقضية لبنان باستثناء قضاء طرابلس …

صدى المهرجانات يتردد في كل المناطق باستثناء مناطق طرابلس …

طرابلس تلك المدينة العريقة بآثارها وأصالتها كما وبأهلها وتراثها لم تأخذ حقها في هذا الموسم سياحي الحافل الذي صدحت اصداؤه في كافة أرجاء البلاد حيث وصل عددها الى ١٣٢ مهرجاناً في لبنان …

لن ندخل في أسباب حرمان طرابلس والميناء ولن نلقي التهم على المقصرين من رئيس حكومة سابق أو من نواب المدينة الحاليين وحتى السابقين أو الطامحين لمقعد وزاري هنا أو منصب إداري هناك .. او أيضاً فعالياتها أو حتى من أثرياء الفيحاء والميناء...

ولكن كلمة حق تقال شكراً لمن أضاء شمعة في ظلام المدينة الدامس واحضر البهجة إلى قلوب الشيوخ والشباب والأطفال من خلال إقامة حفلات مجانية تراعي كافة الأذواق والأعمار على مدى أيام ثلاثة في الميناء، ليثبت مجددا أن أهل الفيحاء والميناء أيضا يحبون الحياة وإن ضاقت بهم الظروف أحياناً...

شكرا لكل من ساهم بإنجاح هذا المهرجان الفني والسياحي، شكرا لرجل الأعمال طوني الفرد دورة صاحب الهمم والايادي البيضاء، شكراً للتيار الوطني الحر وأخيراً وليس آخراً شكرا كبيرة لمعالي الوزير جبران باسيل...