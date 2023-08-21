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اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ان "التسعير بالدولار لا يعني ان الأسعار ثابتة وذلك بسبب التقلبات الناتجة عن أسعار السلع في العالم شرط الا يتجاوز الارتفاع 10%".



وفي حديث لـ"صوت لبنان" أضاف، "الدولار الجمركي الذي وصل الى 86500 ليرة، ارتفاع سعر الخدمات ومصاريف المرفأ، فضلاً عن ارتفاع الضرائب والرسوم كل هذه العومل اسفرت الى ارتفاع اسعار السلع رغم انها مسعّرة بالدولار".



وتابع، "التسعير بالدولار أظهر للمستهلك السعر الحقيقي للسلعة كما كشف التجاوزات التي حصلت لدى بعض محال السوبرماركت".