هل إنتهت مهمة لودريان؟

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مما جاء في مانشيت الديار:

يبدو ان مهمة المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان لم تعد مهمة بالنسبة الى عدة احزاب وكتل نيابية والتي تعتبرها انها انتهت، وترى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يعد ينظر الى حقيقة الوضع اللبناني، وخاصة الى وضع احزاب المعارضة المسيحية وحلفائها، كما ان عدداً كبيراً من المطارنة والرهبان الموارنة لا يوافقون على ما طرحه ماكرون سابقاً، حيث ان الموفد الفرنسي ابلغ القيادات اللبنانية ان باريس تؤيد وصول رئيس «تيار المردة» الوزير فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وهي تدعم ايضا السفير نواف سلام ليتسلم رئاسة مجلس الوزراء، ويعتبر هؤلاء المطارنة والرهبان ان طرح فرنسا منحاز على الساحة اللبنانية الى طرف معين.



وبالتالي، فان هذه الاحزاب، اضافة الى بعض النواب «التغييريين» ونواب آخرين، قرروا مقاطعة باريس وعدم الاجابة عن الاسئلة التي وزعتها السفارة الفرنسية نقلا عن لودريان. ورغم اعتبارهذه الاحزاب والكتل النيابية ان المبادرة الفرنسية لم تحترم بالشكل سيادة لبنان، فان رؤية هذه الاحزاب المعارضة ونواب من «التغيير» وحلفاء لها ، تعتبر ان الرئيس ماكرون انحاز الى حزب الله والثنائي الشيعي لدعم ترشيح فرنجية، وهي لن تقبل باي شكل من الاشكال ان يفرض حزب الله رؤيته من خلال المبادرة الفرنسية لايصال فرنجية الى قصر بعبدا.