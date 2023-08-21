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عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 آب 2023

21
AUGUST
2023
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الأخبار: الحاكم في عزلته

حوارة تهشّم هيبة العدوّ: الفدائيون «لا يموتون أبداً»

 

 

 

الديار: لودريان يخفي الأسرار... ماكرون يأخذ مُتغيّرات موازين القوى وكيف ينظر الى قوة حزب الله
وزراء «الخماسيّة» يجتمعون في نيويورك... لماذا ندم الرئيس عون على اختياره العماد جوزف عون؟
ميقاتي يرأس اليوم اللجنة الوزاريّة... هل يُفجّر قراراً مع فياض بشأن باخرة الفيول؟

 

 

 

البناء: الأوبزرفر: نهاية القرن الأميركي… وبايدن يعيش على الأوهام البائدة باستعادة السيطرة/ البريكس غدا: ولادة محور عالمي يمثل سكانيا واقتصاديا وعسكريا القوة الأولى في العالم/ فلسطين تفرض إيقاعها على المنطقة: عمليات نوعية يوميا… وآخرها عمليات حوارة /

 

 

 


النهار: الراعي يتقدم المعارضة: الحوار هو التصويت

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان يضغط لمنع تعديل مهمة اليونيفيل

 

 



نداء الوطن: بداية ابتزاز بين سلامة وأطراف في المنظومة الحاكمة
"فلاش ميموري" تثير قلق سياسيين فاسدين

 

 

 

اللواء: هجوم كنَسِي - قواتي على الثنائي.. وحزب الله يُراهن على الحوار مع باسيل
المعارضة تتَّجه لتعويم أزعور.. وفتح تحقيق أميركي في قضية سلامة

 

 

 


l'orient le jour: Après le faux pas de Le Drian, les regards se tournent vers le Qatar

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