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أسرار الصحف ليوم الأثنين 21 آب 2023

21
AUGUST
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع نيابي إن أقوى مصادر المعلومات وأدق تقارير المخابرات تكون بين أيدي صناع القرار في الشركات العالمية الكبرى وخير دليل على أن لا مخاطر تطال الوضع في لبنان داخلياً أو إقليمياً هو مجيء سفينة التنقيب عن النفط والغاز العائدة لشركة توتال وبدء العمل في البلوك رقم 9.


خفايا

قال مرجع سياسي إن اللجوء إلى سلاح التهويل دليل على العجز والضعف لأن مفعوله الزمني محدود، مشيراً الى ما رافق رحيل حاكم مصرف لبنان السابق من دبّ الذعر المالي ثم بيان السفارات الخليجية لترحيل الرعايا ثم حادثة الكحالة وصولاً للتهديد الاسرائيلي بالعصر الحجري وأخيراً الحديث عن هجوم أميركي معاكس ليظهر أن كل ذلك دون مفعول.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

يؤكد مصرفي مخضرم، سبق له ورفض السياسة العشوائية في إقراض الدولة، أن الحفاظ على أموال المودعين مرتبط برؤوس أموال المصارف والقرار السياسي بالإعتراف بديون الدولة، وتحمُّل مسؤولية «الفجوة المالية»!


غمز

أدت حالة عدم الإنسجام بين أعضاء مجلس إدارة الضمان الإجتماعي إلى تأخير القرارات اللازمة لتفعيل إنتاجية الموظفين وإقرار الزيادات والمكافآت المستحقة لهم، وإعادة العمل إلى الدوام اليومي!

 

همس

لم يُفاجأ مرجع رسمي بفشل مهمة المبعوث الفرنسي لأن إجتماع الدوحة طوى صفحة المبادرة الفرنسية، ووضع خطة جديدة للودريان، ولكن الأخير لم يتقيَّد بها!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا


علم أنّ كلفة الاشتراكات للانتساب إلى الضمان الاجتماعي تبلغ ضعفي التقديمات التي يحصل عليها المضمون من كافة فروع الصندوق العاملة.

 

انضمت محامية ومرشحة سابقة للانتخابات النيابية إلى فريق وزير المهجرين لمتابعة حقوق المودعين علماً أنّ هذا الفريق تم تكوينه بالتنسيق مع رجل أعمال عربي.

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