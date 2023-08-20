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قيادتا "أمل" و"حزب الله" في صيدا و"لجان أحياء" عين الحلوة: لتسليم القتلة لأي جهة انتموا

20
AUGUST
2023
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استقبلت قيادتا "حزب الله" وحركة "أمل" في مركز الحزب في صيدا وفدا من "لجان الأحياء" في مخيم عين الحلوة، بحضورعضو المكتب السياسي للحركة المهندس بسام كجك، ومسؤول قطاع صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر.

وأشار بيان للحزب إلى أن الوفد "هنأ القيادتين بذكرى انتصار المقاومة عام 2006 على العدو الصهيوني، ووجه الشكر والتقدير لدولة الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله على الجهود الطيبة التي قامت بها القيادتان والمبادرة التي قام بها الرئيس بري من أجل وقف القتال والعمل على إزالة كل مظاهر التوتر وإعادة الحياة إلى طبيعتها".

وأضاف: "ناقش الوفد مع القيادتين الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة خاصة في الأيام الأخيرة والتي شهدت الكثير من الشائعات ومحاولات توتير الأجواء مما انعكس قلقا كبيرا لدى أهالي المخيم" .

وشدد المجتمعون على "إدانه كل جرائم الاغتيالات، مؤكدين العمل على تسليم كل القتلة إلى أي جهة انتموا، وعلى الإلتزام بمقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك في بيروت وفي صيدا والمضي في التحقيق للوصول إلى نتائجه بتحديد المتورطين في اغتيال العميد العرموشي ورفاقه ضمن صيغة تحددها الهيئة".

وأكد كل من كجك وضاهر "مواصلة قيادتيهما في اتصالاتهما المكثفة للجم أي توتر او تصعيد في المخيم، والعمل على مساري عودة الحياة إلى طبيعتها، ومناقشة الحلول وفق نتائج التحقيق."

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