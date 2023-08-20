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بين العملي والنظري يقاوم اللبنانيون الازمة المستعصية بفرح

20
AUGUST
2023
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

عمليا، لا عنوان يتقدم على مباشرة الحفر في البلوك رقم 9، ولو على وقع محاولةٍ غير مكتملة بعد، للاستثمار السياسي في ملف اقتصر دَورُ بعض المسؤولين المعروفين فيه، على العرقلة.
اما نظريا، فالمبادرة الرئاسية الفرنسية لا تزال قائمة، لكنَّ عثراتٍ كثيرة تعترض دربَها، وتجعل منها غير جِدية في نظر الرأي العام اللبناني، الذي لا يتوقف كثيرا عند المزايدات السيادية لبعض النواب في موضوع الاسئلة التي طلب جان ايف لودريان اجوبة خطية عليها.
وبين العملي والنظري، يقاوم اللبنانيون الازمة المستعصية بفرح. فيشاركون في المهرجانات والاحتفالات، ويقدّمون نموذجا قلّ نظيرُه عن شعب يحب الحياة ويريدها، ويواجه في سبيل ذلك منظومة فساد تعشش في ثنايا الدولة، وتجد دائما من يبرر لها جرائمها، ويضع نفسيرات عقيمة لارتكاباتها واخطائها التي اوصلتنا الى ما نحن فيه

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