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وكالة “S&P” للتصنيف الائتماني تصدر تصنيفها لليرة اللبنانية: نظرة سلبية!

20
AUGUST
2023
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قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني “S&P”، إنها أبقت التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان، عند المستوى المتدني “SD/SD”.

وذكرت الوكالة في بيان صادر مساء السبت، أن التصنيف الائتماني بالعملة المحلية “الليرة” ظل مستقرا عند CC/C، وهي نسبة متدنية كذلك، لكنها أفضل من تصنيف العملة الأجنبية.

وتعني التصنيفات المسجلة، أن مخاطر مرتفعة ستواجه أية جهات دائنة أو مستثمرة في لبنان، لأن البلاد غير قادرة على تلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، إلى جانب البيئة غير المواتية على الصعيد السياسي.

وزادت: “الوكالة تبقي كذلك نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية، سلبية”، ما يعكس المخاطر التي تعانيها البلاد منذ اندلاع أزمتها الاقتصادية نهاية 2019.

وترى الوكالة أن توقعاتها لا تفترض حدوث أي تحسن كبير في صنع السياسات في المستقبل القريب، بسبب تعليق برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد، وعدم وجود رئيس للدولة.

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