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الكتل الحارّة مستمرة بالتأثير على لبنان حتى هذا الموعد!

20
AUGUST
2023
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تستمر الكتل الحارة بالتأثير على لبنان وخاصة في البقاع وعلى الجبال العالية، مع طقس جاف وحار جداً والرطوبة تبقى مرتفعة جداً على السواحل، مما يجعل من الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة للغاية.
 
 وتتشكل السحب فوق السواحل والمحيط والضباب على الجبال المنخفضة، ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم على ان تستمر فوق معدلاتها في الكثير من المناطق خاصة على الجبال العالية والبقاع، لتعود وترتفع الحرارة قليلا الاربعاء. 
 
من جهة اخرى من المتوقع ان تستمر الكتل الحارة والرطوبة المرتفعة حتى نهاية شهر آب.
 
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
 
-الاحد:
١- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣١ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: مشمس الى غائم مع تشكل ضباب على الجبال وخاصّة على الجبال القريبة من السواحل
٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٧٠ و ٩٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة
 
-الاثنين: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣١ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س تنشط في الداخل
 
-الثلاثاء: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٢ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا  ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س  تنشط في الداخل
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