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بالفيديو - مشهد "مقزز" في بيروت هذا الصباح!

20
AUGUST
2023
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كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، على حسابه عبر منصة "إكس" التالي:


"هذا الصباح الطريق العام المؤدي لمكان حفلة عمرو دياب على واجهة بيروت البحرية والنفايات المرمية عشوائيا بعدها. اما في الداخل فحدّث ولا حرج".

وأضاف، "كنا قد لفتنا نظر بلدية بيروت حول إلزام الشركة المنظمة رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها. وعليه ينبغي على محافظ بيروت تسطير محاضر نظافة عامة بحق المخالفين حسب المادة 25 من مرسوم المحافظة على النظافة العامة رقم 8735 الذي ينص على ان "يعاقب الشخص الذي يقدم مخالفة طرح النفايات والأوراق والقشور أو العلب الفارغة وغيرها او تركها امام محله او منزله...".

وتابع، "والزام الشركة المنظمة للحفل تنظيف الموقع والشوارع المحاذية على نفقتها الخاصة، وتحمل كلفة المعالجة والطمر تحت مبدأ "الملوث يدفع" كما ينص قانون إدارة النفايات الصلبة 80 (2018)، وابراز ما يثبت ذلك للبلدية".

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