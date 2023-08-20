عناوين الصحف ليوم الأحد 20 آب 2023

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النهار: تعقيدات الأزمة تتصاعد في انتظار "ردّة" لودريان

الديار: «إرهابي» حيّ السلّم إنتحر لإخفاء المعلومات... فهل يهتز الأمن في لبنان؟

رسالة لودريان لا تزال محور جدل والإجابات عليها بدأت

مليون و350 ألف وافِد الى لبنان حتى الآن و132 مهرجاناً أضاءت سماءه

الشرق الأوسط السعودية: مجلس الأمن الروسي: هزيمة الغرب في أوكرانيا «حتمية»

الأنباء الكويتية: «التخبط» يصل إلى داخل الحكومة.. ولودريان قد يؤخر عودته



الوطن السورية: خلال حوار مع معاوني وزراء أتموا برنامجاً تدريبياً لمعالجة إشكاليات الجهاز الحكومي … الرئيس الأسد: مراجعة السياسات العامة للدولة تساعدنا في تحديد الأفضل