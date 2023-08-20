living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس لحود: العدو يسعى لفكفكة الوحدة الداخليّة والمقاومة على جهوزيتها... سورية ساهمت في تحقيق الإنتصار

20
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: أكد الرئيس اللبناني الأسبق العماد إميل لحود أن سورية ساهمت بشكل مباشر في تحقيق الانتصار الذي حققته المقاومة في لبنان على العدو الإسرائيلي في تموز 2006، مشدداً على أن محور المقاومة ذاهب إلى انتصار محتّم على العدو وعلى من يدعمه.

 

وقال لحود في تصريح خاص لـ«الوطن»: الانتصار الإستراتيجي والسياسي والمعنوي الذي تحقّق في تموز 2006 كسر المقولة التي أرساها العدو الإسرائيلي لعقود، وهي «الجيش الذي لا يُقهر»، فقهرناه جديّاً، وتمّ تثبيت صوابيّة المعادلة الذهبيّة التي أرسيناها، وهي «جيش وشعب ومقاومة»، وقد أصررنا على زرعها كعقيدة، سواء في المؤسسة العسكريّة أم على مستوى الوطن، عندما تولّينا سدّة الرئاسة، واستمررنا في نموّ هذه الإستراتيجية إلى أن أنتجت الانسحاب والتحرير سنة 2000 والانتصار سنة 2006».

 

وحول الدور السوري أكد الرئيس لحود أنه «كانت لقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد، وثم الرئيس بشار الأسد، مساهمة كبرى في تحقيق هذا الانتصار، عبر دعم المقاومة على أكثر من صعيد، خصوصاً عبر الوقوف في مواجهة التآمر عليها في العالم العربي والعالم، وللأسف في الداخل اللبناني».

 

وتابع: «في حرب 2006 كانت مساهمة سورية مباشرة في تحقيق هذا الانتصار، عبر وضع مخازن أسلحة الجيش العربي السوري بتصرّف المقاومة، إضافة إلى الناحية الإنسانية التي تؤكّد ترابط الدولتين والشعبين، إذ استقبلت سورية النازحين من لبنان وحضنتهم طوال فترة العدوان».

 

ونوّه بالدور الإيراني أيضاً بالقول: «كما لا نغفل أبداً الدور الذي لعبته الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، ليس في هذه الحرب فقط بل في مسار المقاومة كاملاً، منذ تأسيسها».

 

وعن أساليب العدو الجديدة، قال الرئيس لحود: «لقد أدرك العدو الإسرائيلي أنه لم يعد قادراً على الانتصار عسكريّاً فقرّر استخدام أسلوب جديد، وهو محاولة فكفكة الوحدة الداخليّة، سواء في لبنان أم في سورية، والمؤسف أنه نجح في لبنان واستخدم سلاحاً فتّاكاً هو لقمة العيش والتحريض من خلال حملات مبرمجة أدّت إلى بلوغ وضع خطر جداً على المستوى الوطني، إذ عاد المنطق الطائفي والميليشياوي ليطغى على مجتمعنا ويفتك به وبشبابنا».

 

وتابع: «أما في سورية فكانت الهجمة الأكبر عبر تمويلٍ غير مسبوق لمجموعات تكفيرية وإرهابية، ومع ذلك صمدت وانتصرت بعد نحو عشر سنوات من الحرب عليها، بفضل قيادةٍ حكيمة استدركت المؤامرة واعتمدت على جيشٍ وطنيّ صاحب عقيدة، كما على حلفاء إستراتيجيين مثل روسيا وإيران والمقاومة، كان لكلٍّ منهم الدور الفاعل والمشكور».

 

وشدد الرئيس لحود على أنه رغم الوضع الرديء في لبنان، فإن المقاومة حافظت على الجهوزيّة العسكريّة القصوى، لا بل طوّرت سلاحها وقوّة ردعها لدرجة أصبحت قوّة هجوميّة كبيرة،

 

وقال: «إنّنا سنذهب إلى انتصار محتّم، الانتصار سيكون ليس على العدو الإسرائيلي فقط بل أيضاً، عاجلاً أم آجلاً، على من يدعمه، والأيام ستثبت ما نقول».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   