مستشفى البترون تنعى الدكتور خليل لحود

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نعت اللجنة الطبية في مستشفى البترون الاختصاصي في امراض العيون الدكتور خليل لحود، وجاء في بيان النعي: "ببالغ الحزن تنعى اللجنة الطبية في مستشفى البترون الدكتور خليل لحود الاختصاصي في أمراض العيون والذي كان من أبرز الاطباء الذين ساهموا في رفع شان هذا الصرح الاستشفائي منذ تأسيسه متحملا المسؤوليات في اللجنة الطبية مرات عديدة، وكان مثال الطبيب الإنساني والكفوء مكرسا حياته لخدمة المرضى مراعيا اوضاعهم الاجتماعية والمادية. تتقدم اللجنة الطبية من الزملاء الكرام ومن عائلته المفجوعة بأحر التعازي وستبقى ذكراه خالدة في نفوسنا إلى الأبد".