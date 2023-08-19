الجيش يوقف مطلوبَين ويضبط أسلحة وذخائر ومخدرات...في هذه المنطقة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

“بتاريخ 19 / 8 / 2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك وضَبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات. كما أوقفت المواطن (ع.أ.) المطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف لإطلاقه النار من أسلحة حربية، والمواطن (م.أ.) المطلوب بتهمة الإتجار بالمخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بريتال وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات. كما أوقفت المواطن (ع.أ) المطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف لإطلاقه النار من أسلحة حربية، والمواطن (م.أ) المطلوب بتهمة الإتجار بالمخدرات.https://t.co/fIGRPI7aPg pic.twitter.com/QzMzihB4C4

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 19, 2023