جنبلاط: للتوافق على انتخاب الرئيس.. وتعيين المجلس العسكري

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حذّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط من "مغبة الاستمرار في المناخ التعطيلي السائد وانسداد الافق السياسي للحوار ومقاطعة الجلسات التشريعية وخلق هذا الكم من المعوقات، في ظل الأزمات المثقلة بالتداعيات السياسية والرئاسية والمالية والاجتماعية".

وفي تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، أكد جنبلاط أن "المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية على حساب الوطن، ولجم مسلسل الانهيارات، والشروع الى التوافق على إدارة أزمتنا الداخلية على نحو سليم، وبحث المقاربات الموضوعية لإنتاج الحلول المنتظرة، وخصوصا منها رئاسة الجمهورية كما باقي العقد السياسية، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. فلكل منّا موقفه السياسي الذي لا يجوز بأي حال عدم أخذه بعين الاعتبار مصلحة المواطن ومعاناته".

وجدد النائب جنبلاط دعوته إلى "إنهاء الشغور المتمادي في المجلس العسكري وخصوصا موقع رئيس الأركان، الذي يحق له وحده بموجب قانون الدفاع توّلي صلاحيات قائد الجيش في حالة الشغور دون سواه".

لقاءات

والتقى النائب جنبلاط وفودا عدة وشخصيات، بينها: قنصل موريتانيا في لبنان الياس نصار مع وفد مرافق، رئيس شركة "multilaneinc" العالمية فادي ضو الذي بحث معه بأوجه التعاون على صعيد التنمية الاقتصادية في منطقة الجبل ودعم النائب جنبلاط لكل المشاريع المنتجة. مؤسس "ارض المبدعين" كمال بكاسيني الذي بحث معه في قضايا ثقافية.

كما التقى وفدا من كلية الصحة العامة-الفرع السادس في عين وزين، وأطلعه مدير الفرع د. هشام حرب ورؤساء الاقسام على الحاجات المادية واللوجستية للجامعة. جمعية "مار منصور في جزين" لعرض قضايا متصلة بالجمعية. مكتب فرنسا الاغترابي في الحزب التقدمي الاشتراكي لاطلاعه على الاعمال والمتابعة لاوضاع اللبنانيين، لا سيما الشباب في الجامعات والقضايا الخدماتية.

وبحث النائب جنبلاط مع وفد من بلدة باتر الشوف ضم، فاعليات والمجلسين البلدي والاختياري واهالٍ قضايا خدماتية واجتماعية. ومن بعقلين، لشكره على الخدمات التي يقدمها للاهالي، ومن اساتذة التعليم الثانوي الناجحين في دورة 2016 للمطالبة بتثبيتهم ضمن الملاك. ومن مجدليا ضم: رئيس البلدية وفاعليات لعرض بعض الحاجات. الى رؤساء بلديات واتحادات بلدية في اطار متابعة قضاياهم الحياتية والاجتماعية والانسانية.

ومن زوّار المختارة وفد كبير من زوق مكايل اطلع ايضا على واقع القصر من النواحي التاريخية والتراثية والثقافية، الشاعر سليمان قاسم حديفة الذي قدم للنائب جنبلاط كتابه "تيميات- اول قطفة". وشارك في بعض اللقاءات النائبين هادي ابو الحسن ووائل ابو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.