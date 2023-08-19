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عريضة تطالِب منصوري ونوابه بأن يُفرجوا عن كلّ البيانات التي حَجبها سلامه عن الشركة المُولَجة بالتدقيق الجنائي

19
AUGUST
2023
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علم موقع tayyar.org انَّ نحو ألفَي لبناني من تَوجُّهات متنوِّعة، بَينَهم عَشرات الاقتِصاديّين والقانونيِّين والأكاديميِّين والإعلاميِّين ومُتَعاطين بالشأن العام، وقَعّوا في اليومَين الماضيَين عريضة تطالِب حاكم مصرف لبنان بالإنابة ونواب الحاكم، انسجاماً مع وعودهم بالشفافيَّة والحوكمة الرشيدة ، بأن يُفرجوا الى الجهات المختصَّة عن كلّ البيانات والمعلومات التي حَجبها رياض سلامه عن شركة الفازيز اند مارسال المُولَجة بالتدقيق الجنائي، وذلك لاستكمال كشف جميع الحقائق وصولاً للمساءلة والمحاسبة، وإلّا سيبقى الملف المالي أسير الشعارات والقِراءات السِياسيَّة العَقيمة والمُنحازة. كما تُطالب العريضة النُوَّاب والقُضاة المختصين بالقيام بواجِبِهم بالمُساءَلة والمُحاسَبة. ومن بَين الذين وقّعوا العريضة كلّ من جان لوي قرداحي، منصور بطيش، ماري كلود نجم، كريم ضاهر، الياس جرادي، ابراهيم منيمنة، علي عسيران، ناصر السعيدي، ناصيف حتّي، منال عبد الصمد، ابراهيم شمس الدّين، علي عسيران، ناظم شهيد الخوري، غسّان مخيبر، روجيه عازار، وليد نجيب الخوري، رالف رياشي، ميسم نويري، صالح نصولي، روي بدارو، اسحق ديوان، توفيق كسبار، حسن الخليل، عامر بساط، سامي عطالله، عليا مبيّض، منير يونس، ايلي يشوعي، شربل ‏قرداحي، هنري شاوول، كزافييه عطيّه، لميا مبيّض بساط، هادي فرح، مغرديتش بولدونكيان، فريدي باز، بيار نجّار، منى فوّاز، جاك صرّاف، دومينيك ادّه، كريم بيطار، جاد شعبان، ازابيل الدبس، جوزيف باحوط، رودولف القارح، وسام اللحام، معن بو صابر، علي مراد، ريكاردو كرم، ميشال فيّاض، فادي نون، سحر العطّار، ندى عطالله، البير كوستنيان، جانين جلخ، عليا ابراهيم، ميديا عازوري، رلى ابراهيم، ليا القزّي، دنيز عطالله حدّاد، لميا داروني، غابريال سارا، خلدون الشريف، نزار صاغيّة، غادا اليافي، منير دويدي، مالك الخوري، ميشال حلو، تمارا شمعون، نوال المعوشي، ادغار مازجي، جينا شمّاس، ربيع الشّاعر، ريشار فرعون، سنا خاتشيريان، جورج فضل الله، جان ماري مغربني، ميشال دي شاداريفيان، هيام بستاني، منير عقيقي، ريمون عيد، كارول المرّ، فؤاد دبس، لطف الله خلاط، زينة كرم، لينا حمدان، نبيل كتّانة، فادي مغبغب، برنار جبر، نديم شحادة، حسن رمضان، ماري-جو ابي ناصيف، صلاح ابو جودة، زينة مهنّا، وليد رسامني، ناجي الخوري، ابراهيم يازجي، جوزاف عتيّق، فؤاد الجميّل، فيليب دي بسترس، رينة صفير، كارمن ابو جودة، فيليب جبر، سابين عويس، صائب الزَين، جوزف شامي، أيمن حدّاد، عبدالله عطية، وليد جوزف الخوري، انطوان سعد، مارلين وهبة، داني باز، ريجينا صنيفز، تالا بيضون، رونالد فرّا، نايله فيّاض، سهيلا حايك، رفيق حدّاد، ماري أندراوس، بسّام تويني، مايا زين، نديم سعيد… وغيرهم

ويستمر توقيع العريضة مفتوحاً على موقع:

https://chng.it/LJqQx6F7MW

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