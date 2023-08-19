وزير السياحة رعى افتتاح مهرجان إهمج السياحي: مليون و350 وافدا الى لبنان بينهم 30 بالمئة أجانب

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عاشت بلدة اهمج في قضاء جبيل والقرى المجاورة ومحبو الطرب الاصيل، ليلة من اجمل السهرات الفنية، أحياها سلطان الطرب جورج وسوف، الذي أشعل الساحة والمدرجات التي استقطبت خمسة آلاف شخص بأغانيه مع فرقته الموسيقية، وذلك في افتتاح مهرجان اهمج السياحي بنسخته العاشرة الذي تميز بالتنظيم الجيد، برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار وحضوره، الذي كرم بإسم وزارة السياحة وسوف وسلمه درعا تقديرية.



حضر افتتاح الليلة الاولى من المهرجان الى الوزير نصار، النواب سيمون ابي رميا، زياد الحواط وجورج عطالله، النائب السابق هادي حبيش، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، المدير العام للمؤسسة الوطنية للاسكان روني لحود، رئيس البلدية نزيه ابي سمعان والاعضاء، رئيس بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا عبدو العتيق، مختارا البلدة شربل زيادة وشربل ابي رميا، المقدم ربيع الياس ممثلا المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الرائد بيار حرب ممثلا المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، رؤساء الوحدات الامنية في القضاء، خادم الرعية الخوري طوني حردان، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة وليد القاصوف والرئيس السابق للاتحاد ميشال ابي رميا، رئيسة جمعية "انماء اهمج" ايفيت ابي رميا متى والاعضاء.



ابي سمعان

افتتاحا النشيد الوطني الى كلمة عريفة الاحتفال، ألقى بعدها ابي سمعان كلمة رحب فيها بالحضور، مشيرا الى انه ب "الرغم من كل الصعوبات عدنا لنلتقي معكم في مهرجان اهمج السياحي ورجعنا نسهر بعد أن ابعدتنا عنكم جائحة كورونا لمدة ثلاث سنوات"، لافتا الى ان "القرار كان صعبا، فهناك تخوف وتردد، فالظروف الإقتصادية صعبة والأحوال السياسية غير مستقرة والمخاوف الأمنية تقلق الكثيرين"، مؤكدا ان "الإرادة كانت أقوى فعدنا لنلتقي ونسهر متجاوزين الصعوبات بفضل دعمكم وتضامن أبناء بلدتنا الحبيبة، وعاد الفرح الى إهمج".



وقال: "ها هي إهمج تجمع أصدقاءها ومغتربيها وابناءها ليتمتعوا بأجمل الليالي وأحلى السهرات، وما يميز مهرجان إهمج أنه يستضيف أقوى الأسماء الفنية ويوفر للجميع فرصة الحضور والتلاقي بتنوع الخيارات التي يتيحها للمشاركين"، مضيفا "أنه لفخر لنا أن يرعى هذا المهرجان صديق بلدتنا والذي تربطه بها قرابة جغرافية وعائلية، انه ابن منطقتنا وزير السياحة المهندس وليد نصار، وكلنا ‎يعلم الجهود التي بذلها منذ توليه الوزارة ‎لإنماء السياحة وابراز الأماكن السياحية في لبنان عامة وفي منطقة جبيل خاصة، وقد كان لبلدتنا التفاتة خاصة واهتمام مشكور من قبله عندما وضع مشروع أرز إهمج على خريطة المواقع السياحية في لبنان".



‎ورحب بنواب المنطقة شاكرا لهم جهودهم ، "وبخاصة ابن البلدة سيمون ابي رميا الذي نتقاسم معه مشاكل ومصاعب هذه البلدة ونتشارك واياه في إنمائها وازدهارها"، مشيرا الى ان "هذا المهرجان ما كان لينجح من دون تضامن أبناء بلدتنا الحبيبة ومؤسساتها وجمعياتها وكل المتطوعين من أهالي وسكان فلهم منا كل المحبة والتقدير".



ووجه الشكر ل"جميع المؤسسات والشركات الراعية وأصحاب الأيادي البيضاء وللقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، لأنه لولا تضحياتهم وسهرهم لما كان بالإمكان أن ننعم بالراحة ونحيي المهرجانات وللصليب الأحمر اللبناني وللدفاع المدني ولكل من قدم أي مساعدة وفي أي مجال".



وختم متمنيا أن "ينال هذا المهرجان رضى الجميع، ونعتذر عن أي تقصير قد يحصل فأنتم في بلدتكم وبين أهلكم ومحبيكم".



نصار

وهنأ نصار في كلمته بلدية اهمج رئيسا واعضاء وجمعية "انماء اهمج" "لجهودهم وارادتهم القوية رغم كل الصعاب بإقامة هذا المهرجان الفني الكبير هذا العام بنسخته العاشرة"، مشيرا الى انه "مع اهمج تختتم وزارة السياحة المهرجانات الكبيرة لهذا العام، التي وصلت الى 132 مهرجانا منذ اول تموز 2023".



واكد ان "لبنان يمتلك كل المقومات التي تجعلنا نعيش في هذا البلد ونستثمر به والعمل على تطويره اقتصاديا وماليا"، لافتا الى "اهمية تطبيق اللامركزية الادارية التي تساهم في انماء المناطق ويصبح هناك ثقة لدى القطاع الخاص للاستثمار في كل منطقة، لانه يعلم عندها ان الذي يدفع الضرائب والرسوم ستعاد وتضخ في المنطقة ذاتها".



وقال: "بالرغم من الاوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة التي نعيشها في هذا البلد، بدءا من مشاكل المطار مرورا بالبنى التحتية والكهرباء وصولا الى قطاع الاتصالات، اللبناني يحب الحياة ويرفض الاستسلام، والمنتشر متعلق بوطنه الام وقرر المجيء هذا الصيف الى وطنه وارض ابنائه واجداده، وحضوره الكثير من المهرجانات السياحية التي اقيمت في لبنان".



وكشف نصار ان "عدد الواصلين الى لبنان حتى الامس وصل الى مليون و350 وافدا من بينهم 30 بالمئة من الاجانب".



واعلن ان "وزارة السياحة قررت تكريم سلطان الطرب جورج وسوف في هذا المهرجان، في اطار تكريم كبار الفنانين اللبنانيين، ايمانا منها ان فنانينا الكبار يجب تكريمهم في حياتهم، وهم في ذروة عطائهم وليس في مماتهم".



بعد ذلك، قدم نصار درعا تقديرية لوسوف، تقديرا "لموهبته الاستثنائية التي اسهمت في دعم القطاع السياحي". كما تسلم نصار درعا تقديرية من رئيس البلدية ورئيسة جمعية انماء اهمج.



اشارة الى ان المهرجان يستمر حتى مساء غد الاحد ويحيي ليلة السبت الفنان ناصيف زيتون والليلة الاخيرة الفنانان هشام الحاج ومعين شريف.