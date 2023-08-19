طقس صيفي حار يؤثر على لبنان.. هل تنخفض درجات الحرارة؟

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جو القارح - LBCI



يؤثر على لبنان طقس صيفي حار عموما اليوم فيما تبقى الحرارة المحسوسة مرتفعة ومزعجة ساحلا نظراً لاستمرار الرطوبة السطحية عالية للغاية ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلاً في اليومين المقبلين على أن تستمر فوق معدلاتها في الكثير من المناطق خصوصا الجبال العالية والبقاع.

من جهة أخرى، تستمر الكتل الحارة بالتأثير على البقاع والجبال العالية والداخلية بطقس جاف وحار جداً.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة تتراوح بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٢ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٣٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر

٢- الجو مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب جبلاً خصوصا القريبة من السواحل

٣- الرياح: شرقية ليلاً، جنوبية غربية نهاراً معتدلة أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحي: ساحلا بين ٧٠ و٩٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية: جيدة تسوء محلياً جبلاً بفعل الضباب

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد: الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٢ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٠ درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الإثنين: الطقس مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب على الجبال المنخفضة فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٢ درجة ساحلا، بين ٢٢ و٤٠درجة بقاعاً وبين ٢٠ و٢٩ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.