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عناوين الصحف ليوم السبت 19 آب 2023

19
AUGUST
2023
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الأخبار

ـ السعودية ترص صفوف خصوم حزب الله
ـ مافيات المولّدات في الضاحية: «ضريبة» على الطاقة الشمسية
ـ 11 مرشحاً من «الصقور» لمنصب النقيب: نقابة المحامين تقسم الكتائب
ـ سوريا... حافّة الجوع

البناء

اللجنة العربية حول سورية بقيادة مصر والسعودية: عُمان للسياسة والإمارات للإعمار والأردن للأمن
لقاء مطوّل يجمع ابن سلمان وعبد اللهيان تمهيداً لزيارة رئيسي وجدول أعمال حافل ثنائي وإقليمي
القوات وحلف معوّض ارتباك أمام المطالبة بجلسات انتخاب متتالية قد تخرج فرنجيّة رئيساً

الجمهورية
ـ تجدُّد الإشتباك بين ميقاتي وباسيل
ـ بن سلمان وعبد اللهيان: حوار صريح ومفيد
ـ ميقاتي على حافة الاعتكاف... فماذا لو؟
ـ ما الفارق بين استجواب «شفوي» أو»خطي»؟
ـ الولاء للبنان هو ولاء أفرقاء الوطن بعضهم لبعض؟

اللواء
ـ فياض يبتزّ المركزي: لا كهرباء بلا تمويل صفقة الفيول المشبوهة!
ـ تسابق رئاسي - أميركي إلى المنصَّة.. والفشل الداخلي يُعزِّز الرهان على تفاهمات الرياض - طهران
ـ الأمير محمد بن سلمان يبحث مع وزير خارجية إيران سبل تطوير العلاقات
ـ روسيا تدمّر مسيّرات أوكرانية فوق موسكو والبحر الأسود
ـ جيوش ايكواس تتجه لتدخل عسكري محتمل في النيجر

الديار
ـ الملف الرئاسي بيد واشنطن بعدما سحبته من فرنسا والسعودية
ـ المعارضة تتمسك بمواصفات الرئيس ومهامه الصادرة عن اللجنة الخماسية
ـ لبنان امام خطر الاقتصاد النقدي والفلتان المالي وتبييض الاموال دون رقابة

النهار
ـ الكحالة لا ترضخ لاستعادة "التجارب العرجاء"
ـ مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول
ـ ميقاتي ينفي اتخاذ قرار بالاعتكاف "لكن للصبر حدود" ودعوة منصوري الى السعودية
ـ توقع موقف للثنائي الشيعي من رسالة لودريان وسط موشرات استياء لدى بري
ـ لقاء مفاجئ بين بن سلمان وعبد اللهيان ناقش التعاون

نداء الوطن
ـ رسالة إيرانية في البريد اللبناني لدعم الأذرع في المنطقة
ـ إعلام "حزب الله" يهاجم السعودية بالتزامن مع زيارة عبد اللهيان
ـ حوار "التيار" و"الحزب" يتأرجح
ـ باخرة "فيول" تُشعل النكايات بين وزارتَي "الطاقة" و"المال"
ـ "إكواس" تُحدّد موعدًا لدخول النيجر
ـ واشنطن وسيول وطوكيو تفتتح "حقبة تاريخية جديدة"

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