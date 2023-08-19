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أسرار الصحف ليوم السبت 19 آب 2023

19
AUGUST
2023
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الجمهورية

ـ وصف مرجع أمني سابق إتفاقا عقد أخيراً بين هيئة أممية ومؤسسة رسمية بأنه إنجاز كبير يجب أن يقود الى خطوات أكثر أهمية على أكثر من مستوى وطني.
ـ تولي إحدى الرابطات العلمانية في إحدى الطوائف قلقاً بارزا لاضمحلال الحضور المسيحي في الإدارة اللبنانية وتقوم بإتصالات وإجتماعات بحثاً عن معالجة هذا الخلل.
ـ خلافاً لكل ما يشاع فإن تلويح مسؤول بقلب الطاولة في وجه الجميع هو أمر جدّي اذا لم تتم معالجة قضايا حساسة.

اللواء

تربط مصادر واسعة الاطلاع بين مشروع استخراج النفط والغاز الذي دخل حيِّز التنفيذ والحرص الأميركي على تمرير رئاسة هادئة قبل نهاية العام.

ثبت وفقاً لبيانات مؤسسة كهرباء لبنان أن لا مشكلة في الجباية، بل في قرار المؤسسة عدم الجباية في أوقات سابقة؟

تمارس مصارف وازنة سياسة «صيف وشتاء» تحت سقف واحد لجهة شمول التعميم 158 سائر أصحاب الحسابات بالدولار قبل 17 ت1 (2019).

نداء الوطن
ـ تخوفت مصادر سياسية من أن يكون شهرا أيلول وتشرين الأول مفصليّين فتطفو كل الأزمات الاقتصادية دفعة واحدة وسط عجز الحكومة عن تسديد موجباتها.
ـ تبيّن أنّ وزيراً غير ناشط حدد حضوره إلى الوزارة بيوميْ عمل علماً أنّه يتولى أيضاً مهام احدى المديريات إلى جانب تكليفه الوزاري.
ـ بدأ حزب فاعل التحضير لمعركة الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعد تواتر الأنباء عن نية الرئيس الحالي بالاستقالة وعدم اكمال ولايته.

البناء

قالت مصادر عمانية إن تقدماً متوقعاً في محادثات صنعاء مع قيادة أنصار الله في ضوء المعطيات التي وضعتها القيادة السعودية بين أيدي الفريق العماني المفاوض، وتوقّعت التوصل إلى اتفاق مناسب لفتح مطار صنعاء وتنظيم العمل فيه يليه فتح ميناء الحديدة وفق القواعد ذاتها.

قال مصدر دبلوماسي إن السفارة الفرنسية في بيروت لم تتسلّم ردوداً سلبية على رسالة المبعوث الرئاسي جان إيف لودريان وفسّرت ذلك بخشية أصحاب البيان السلبي من تقديم وثيقة تطلب عقد جلسات انتخاب متلاحقة وتكون بذلك تمهّد الطريق لوصول سليمان فرنجية للرئاسة من بوابة نتائج حوار حزب الله والتيار الوطني الحر.


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