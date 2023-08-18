محطة حارة صيدا الكبرى عادت إلى العمل بضخ المياه...بعد توقفها لهذا السبب!

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تم اليوم انجاز اصلاح الاعطال التي اصيبت بها مضخة سحب المياه في "محطة حارة صيدا الكبرى"، وعادت الى العمل من جديد بعد توقفها، وهي اكبر مضخة سحب للمياه في كل محطات المياه التابعة لـ "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي".

وكان انعكس الأمر سلبا على تزويد الاهالي بالمياه، وبخاصة الذين يستفيدون من المحطة في منطقة صيدا...

وقد تم انجاز عملية اصلاح الاعطال بمسعى من المدير العام لـ "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" الدكتور وسيم ضاهر، وبخاصة بعد توقف "منظمة اليونيسف" عن القيام بمثل هذه المهام، بسبب انتهاء ميزانيتها المخصصة لذلك عن العام 2023 .

كما وتم التعاون مع نائبي صيدا عبد الرحمن البزري وأسامة سعد.

وكان البزري عقد اجتماعا للاتفاق على التعاون وبخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان.

وجرى التوافق على صيغة واليه للعمل. واخذ البزري على عاتقه الاتصال بـ "منظمة اليونيسف" وبـ "لجنة العمل البلدي" في "حزب الله"، وبرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، وبعضو الغرفة وعضو "تجمع مهندسي صيدا والجوار" المهندس عمر الدندشلي, وصولا الى المتعهد الذي قدم مبلغا من المال لاستكمال بقية الاصلاحات وتركيب المضخة وخلافه.

يذكر ان هذه المحطة لا تعمل ألا على خط الخدمات الكهربائية فقط , ولا مولد كهربائيا فيها, وثمة مساع لتامين مولد خاص نظرا لانقطاع التيار الكهربائي من وقت لآخر.