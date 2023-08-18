الابيض تفقد الحملة الصحية لطلبة الطب LEMSIC في مركز مخزومي للرعاية

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زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض مركز الرعاية الصحية الأولية في "مؤسسة مخزومي" في منطقة المزرعة - بيروت واطلع على ما يقدمه من خدمات طبية وصحية، ولا سيما الحملة الصحية شبه المجانية التي نظمها المركز مع وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية لطلبة الطب في لبنان LeMSIC، والتي شملت تقديم استشارات طبية لعدد كبير من المواطنين واجراء فحوصات مخبرية وتوفير أدوية وجملة من الخدمات التوعوية.



وخلال جولته، أثنى الأبيض على "الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها مركز مؤسسة مخزومي حيث يتم تقديم الدعم الطبي الانساني من قبل الفريق الطبي للفئات الأكثر حاجة".



كما نوه ب"عمل فريق الأطباء المتطوعين في جمعية LeMSIC لتنفيذ الحملة الصحية شبه المجانية"، مشيدا ب"صمود وتمسك هؤلاء الطلاب بأرضهم حيث تطوعوا لتقديم خدماتهم بدلا من اختيار سبيل الهجرة". وشدد على "دعم الوزارة الكامل لهكذا مبادرات ونشاطات".



وأوضح أن "الحملة الصحية شبه المجانية في مركز مؤسسة مخزومي للرعاية الأولية هي جزء من حملة طبية وطنية في مختلف المناطق اللبنانية تقوم بها اللجنة الدولية لطلبة الطب في لبنان LeMSIC، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وتهدف إلى زيادة التغطية الصحية لجميع الأفراد من دون إستثناء تحت عنوان عريض ان الرعاية الصحية اللائقة هي حق إنساني أساسي للجميع".



ولفت إلى أنه "بموجب هذه الحملة ستتاح الفرصة لأي شخص للحصول على فحص شامل واستشارة طبية من قبل فريق من الأطباء المتخصصين في مجالات متعددة".