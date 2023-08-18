living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الابيض تفقد الحملة الصحية لطلبة الطب LEMSIC في مركز مخزومي للرعاية

18
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض مركز الرعاية الصحية الأولية في "مؤسسة مخزومي" في منطقة المزرعة - بيروت واطلع على ما يقدمه من خدمات طبية وصحية، ولا سيما الحملة الصحية شبه المجانية التي نظمها المركز مع وزارة الصحة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية لطلبة الطب في لبنان LeMSIC، والتي شملت تقديم استشارات طبية لعدد كبير من المواطنين واجراء فحوصات مخبرية وتوفير أدوية وجملة من الخدمات التوعوية.

وخلال جولته، أثنى الأبيض على "الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية ومن بينها مركز مؤسسة مخزومي حيث يتم تقديم الدعم الطبي الانساني من قبل الفريق الطبي للفئات الأكثر حاجة".

كما نوه ب"عمل فريق الأطباء المتطوعين في جمعية LeMSIC لتنفيذ الحملة الصحية شبه المجانية"، مشيدا ب"صمود وتمسك هؤلاء الطلاب بأرضهم حيث تطوعوا لتقديم خدماتهم بدلا من اختيار سبيل الهجرة". وشدد على "دعم الوزارة الكامل لهكذا مبادرات ونشاطات".

وأوضح أن "الحملة الصحية شبه المجانية في مركز مؤسسة مخزومي للرعاية الأولية هي جزء من حملة طبية وطنية في مختلف المناطق اللبنانية تقوم بها اللجنة الدولية لطلبة الطب في لبنان LeMSIC، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وتهدف إلى زيادة التغطية الصحية لجميع الأفراد من دون إستثناء تحت عنوان عريض ان الرعاية الصحية اللائقة هي حق إنساني أساسي للجميع".

ولفت إلى أنه "بموجب هذه الحملة ستتاح الفرصة لأي شخص للحصول على فحص شامل واستشارة طبية من قبل فريق من الأطباء المتخصصين في مجالات متعددة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   