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"لا استدامة دون استيراد الفيول"... هذا ما أكدته وزارة الطاقة

18
AUGUST
2023
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تؤكد وزارة الطاقة والمياه ان لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية دون استيراد الفيول اضافة الى الفيول العراقي، واموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ ال ٣٠٠ مليون دولار بقرار من الحكومة والصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم لم يُحجَز منها الا ١٩٣ مليون دولار الى الآن ويبقى ١٠٧ م د وخطاب الاعتماد الاخير بباخرة الفيول بقيمة ٥٨ مليون دولار (وليس ٨٠ مليون...!) ومصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه.
وتدعو الوزارة من لديه اي استفسار او سؤال ان يتوجه الى الجهة المعنية اي الى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي، وان كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجاف للحقيقة لا بل هو انحياز للمصارف
وللمولدات الخاصة.
وللمزيد من الشفافية خطاب الاعتماد بمصادقة وزارة المال مرفق.

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