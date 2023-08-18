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سلام مستاء من المعنيين...!

18
AUGUST
2023
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صدر عن اتحاد "نقابات المخابز والافران" بيان جاء فيه: "زار وفد من الاتحاد اليوم الجمعة، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام وبحث معه في أوضاع صناعة الرغيف والأعباء الكبيرة التي يتحملها أصحاب المخابز والافران، سيما أجور العمال التي تضاعفت بسبب الكلفة المعيشية وزيادة رسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على كل طن طحين، إضافة الى موضوع عدم استرداد القيمة المضافة على سعر الخبز من وزارة المال".

وأضاف البيان، "أبدى الوزير سلام تفهمه لمطالب قطاع صناعة الرغيف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح مما يتطلب اعادة بناء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت التي هي المخزن الوحيد الذي يؤمن الامن الغذائي الاستراتيجي، وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص".

وأعرب سلام عن "استيائه من المعنيين لعدم اكتراثهم بهذا الموضوع باعتباره يهم كل الشعب اللبناني".


وناشد الاتحاد في بيانه المسؤولين المعنيين "إيلاء الامن الغذائي الاولوية اللازمة، لانه يتعلق بقوت كل فئات الشعب من دون استثناء".

وأكّد حرصه على "التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة للحفاظ على سلامة الرغيف وتأمينه بصورة طبيعية".

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